Европа объявила, что скоро перекроет кран с газом из России навсегда

Европа перекроет кран с газом из России навсегда, заявила Каллас.
«Сегодня мы изложили наше предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года. Европа уже резко сократила свою зависимость. Теперь мы перекрываем кран навсегда. РФ больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас», — заявила Кая Каллас.
В опубликованном заявлении Каллас отметила, что европейские страны за последние годы значительно уменьшили объемы закупок российского газа, что позволило подготовиться к введению полного эмбарго. По словам главы дипломатии ЕС, этот шаг должен обеспечить энергетическую безопасность Европы и снизить экономическое влияние России на евросоюзовский рынок энергоносителей.
Вопрос о полном запрете импорта российского газа обсуждается в Евросоюзе с мая 2025 года, когда Еврокомиссия предложила прекратить поставки как по трубопроводам, так и в виде сжиженного природного газа к концу 2027 года. Ожидалось, что 17 июня Еврокомиссия официально объявит о мерах по введению нулевой импортной квоты на российский газ, а также о дополнительных ограничениях на поставки нефти и урана из России.