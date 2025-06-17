Европа объявила, что скоро перекроет кран с газом из России навсегда

Вопрос о полном запрете импорта российского газа обсуждается в Евросоюзе с мая 2025 года, когда Еврокомиссия предложила прекратить поставки как по трубопроводам, так и в виде сжиженного природного газа к концу 2027 года. Ожидалось, что 17 июня Еврокомиссия официально объявит о мерах по введению нулевой импортной квоты на российский газ, а также о дополнительных ограничениях на поставки нефти и урана из России.