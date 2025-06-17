Россияне устроили засаду, чтобы отомстить полицейскому

Двух мужчин, подозреваемых в покушении на оперативника отдела уголовного розыска, задержали в Ставропольском крае. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
В доме одного из подозреваемых незадолго до нападения прошел обыск по делу о незаконном обороте наркотиков и взрывчатых веществ. Бандиты предположили, что инициатором обыска является оперативник и захотели отомстить.
Возле памятника в станице Лысогорской они назначили встречу якобы для урегулирования конфликта и устроили засаду.
Мужчины напали на прибывшего на место оперативника и нанесли несколько колющих ударов ножом в тело и голову.
Злоумышленникам не удалось довести свой план до конца, так как полицейский оказал яростное сопротивление.
Раненный оперативник обратился за медицинской помощью, нападавших вскоре задержали и отправили под арест на время следствия. Обвиняемые в ближайшее время предстанут перед судом.
Ранее стало известно, что в Череповце стражи порядка задержали разгуливающего с топором по территории школьного стадиона мужчину.