Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне устроили засаду, чтобы отомстить полицейскому

Двух мужчин, подозреваемых в покушении на оперативника отдела уголовного розыска, задержали в Ставропольском крае.

Двух мужчин, подозреваемых в покушении на оперативника отдела уголовного розыска, задержали в Ставропольском крае. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В доме одного из подозреваемых незадолго до нападения прошел обыск по делу о незаконном обороте наркотиков и взрывчатых веществ. Бандиты предположили, что инициатором обыска является оперативник и захотели отомстить.

Возле памятника в станице Лысогорской они назначили встречу якобы для урегулирования конфликта и устроили засаду.

Мужчины напали на прибывшего на место оперативника и нанесли несколько колющих ударов ножом в тело и голову.

Злоумышленникам не удалось довести свой план до конца, так как полицейский оказал яростное сопротивление.

Раненный оперативник обратился за медицинской помощью, нападавших вскоре задержали и отправили под арест на время следствия. Обвиняемые в ближайшее время предстанут перед судом.

Ранее стало известно, что в Череповце стражи порядка задержали разгуливающего с топором по территории школьного стадиона мужчину.