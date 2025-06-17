Иранский Генштаб призвал жителей Израиля срочно эвакуироваться

Иран призвал израильтян к эвакуации.
Жителей израильских городов Тель-Авив и Хайфа 17 мая призвали срочно покинуть свои дома. С соответствующим заявлением выступил глава Генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави. Речь военного опубликовал telegram-канал, связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
«Жители оккупированных территорий, особенно Тель-Авива и Хайфы, предупреждаются о необходимости покинуть эти районы. Это необходимо, чтобы спасти свои жизни», — говорится в сообщении Мусави.
В обращении генерал заявил, что решение связано с нарастающей угрозой для гражданских лиц в указанных городах. Подробностей относительно причин этого предупреждения иранская сторона не уточнила.
Как сообщало URA.RU ранее, в результате удара Ирана по штаб-квартире «Моссада» и военной разведке Израиля, погибли израильские военные и офицеры. Операция была проведена рано утром. Несмотря на наличие современных систем противовоздушной обороны, израильские объекты были поражены ракетами.