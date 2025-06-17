Иранский Генштаб призвал жителей Израиля срочно эвакуироваться

Как сообщало URA.RU ранее, в результате удара Ирана по штаб-квартире «Моссада» и военной разведке Израиля, погибли израильские военные и офицеры. Операция была проведена рано утром. Несмотря на наличие современных систем противовоздушной обороны, израильские объекты были поражены ракетами.