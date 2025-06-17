Росавиация попросила россиян летать с пересадками из-за конфликта в Иране

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке россиянам стоит поискать альтернативные маршруты при возвращении в РФ из ОАЭ.
Росавиация рекомендовала россиянам, находящимся в Объединенных Арабских Эмиратах, рассмотреть альтернативные маршруты для возвращения на Родину на фоне изменений в расписании прямых рейсов из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем официальном telegram-канале 17 июня.
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«Предлагаем рассмотреть альтернативные возможности для перелета из ОАЭ в Россию, используя промежуточную пересадку в Стамбуле. Между ОАЭ и Турцией, в частности, совершают рейсы Emirates и Turkish Airlines», — говорится в сообщении Кореняко.
В Росавиации пояснили, что изменение маршрутов авиаперелетов связано с необходимостью обеспечить безопасность пассажиров и экипажей на фоне осложнения обстановки на Ближнем Востоке. Ведомство также отметило, что рейсы через Стамбул могут стать удобным вариантом для тех, кто не может воспользоваться прямыми рейсами. При этом пассажирам советуют заранее уточнять расписание и условия транзита у авиаперевозчиков, так как ситуация остается динамичной.
Ранее из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном более 1300 россиян оказались заблокированы в ОАЭ и Шри-Ланке, поскольку авиакомпании, включая Air Arabia и Flydubai, отменили часть рейсов и скорректировали маршруты из-за закрытия воздушного пространства. Российские перевозчики продолжают искать альтернативные варианты перелетов для обеспечения безопасности пассажиров.