Росавиация попросила россиян летать с пересадками из-за конфликта в Иране

В Росавиации пояснили, что изменение маршрутов авиаперелетов связано с необходимостью обеспечить безопасность пассажиров и экипажей на фоне осложнения обстановки на Ближнем Востоке. Ведомство также отметило, что рейсы через Стамбул могут стать удобным вариантом для тех, кто не может воспользоваться прямыми рейсами. При этом пассажирам советуют заранее уточнять расписание и условия транзита у авиаперевозчиков, так как ситуация остается динамичной.