В Ульяновске введен режим ЧС после утечки мазута у больницы

В Ульяновске ввели режим чрезвычайной ситуации после разлива мазута на территории Центральной городской клинической больницы, передает Telegram-канал «112».
Авторы канала сообщают, что утечка произошла из подземного резервуара, который ранее использовался для отопления больницы. По предварительным данным, площадь загрязнения составила около 200 квадратных метров.
Также отмечается, что для ликвидации последствий ЧП на месте происшествия работают аварийные службы.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в порту Санкт-Петербурга произошёл разлив нефтепродуктов. Оказалось, что рыболовное судно проводило бункеровку мазута. Последствия разлива удалось устранить.