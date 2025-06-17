В результате атаки ВСУ погиб глава курского сельсовета Александр Гаркавенко

В результате целенаправленной атаки ВСУ погиб глава Гончаровского сельского совета Суджанского района Александр Гаркавенко. Киевские боевики запустили дроны по его авто, когда он передвигался по территории Ракитянского района Белгородской области. От полученных ранений мужчина погиб на месте, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.