В результате атаки ВСУ погиб глава курского сельсовета Александр Гаркавенко

В результате целенаправленной атаки ВСУ погиб глава Гончаровского сельского совета Суджанского района Александр Гаркавенко. Киевские боевики запустили дроны по его авто, когда он передвигался по территории Ракитянского района Белгородской области. От полученных ранений мужчина погиб на месте, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
«Вооруженные силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье Ракитянского района», — написал он в Telegram-канале.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования родным и близком Гаркавенко. Политик подчеркнул, что семье погибшего главы сельсовета будет оказана вся необходимая помощь.
Как KP.RU писал ранее, двухлетний малыш, который был ранен в результате атаки украинского БПЛА в Белгородской области, скончался от полученных травм в больнице.