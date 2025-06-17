Бизнесмен Карапетян сделал заявление после обысков в своем доме в Армении

Обыски прошли после публичной критики в адрес Пашиняна.
Российский бизнесмен Самвел Карапетян после обысков заявил, что очевидцы происходящего не позволили его задержать. Это произошло на фоне слухов, что силовики его увезли.
«Хотели проводить маски-шоу и задержать меня. А люди, простые люди, которые собрались во дворе, дали отпор», — заявил Самвел Карапетян. Его слова приводит RT.
Сейчас около дома бизнесмена собралось очень много людей. Обыски прошли на фоне публичной критики, которую бизнесмен ранее высказывал в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Более подробно об этой истории — в материале URA.RU.