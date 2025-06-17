Обезглавившего пенсионерку в Сарове хотят положить в психбольницу

Это далкео не первый случай жестокого убийства в регионе. Ранее полиция установила личность 26-летнего мужчины, убившего двух женщин в Сарове. Он сначала задушил 34-летнюю дочь, затем зарезал её мать, поджёг квартиру и открыл газ, чтобы скрыть следы. Сначала следствие ошибочно считало, что женщины погибли в результате бытового конфликта между собой. Позже преступника нашли и задержали.