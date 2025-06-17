Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по Украине за все время СВО

Владимир Зеленский оценил действия российской армии.
Россия провела один из самых масштабных ударов по Украине за все время СВО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Прошлой ночью Россия совершила одну из самых больших комбинированных атак на Украину с начала этого конфликта», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Ранее он встретился с премьер-министром Канады Марком Карни, которому пожаловался на российские удары.
До этого российский военкор Александр Коц также заявил, что Киев подвергся очень серьезному удару. Под него попали аэропорт Жуляны, где размещаются американские ЗРК Patriot, аэропорт Борисполь, киевский радиозавод и крупный склад боеприпасов. На последнем объекте после попадания произошла детонация.