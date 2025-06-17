Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по Украине за все время СВО

До этого российский военкор Александр Коц также заявил, что Киев подвергся очень серьезному удару. Под него попали аэропорт Жуляны, где размещаются американские ЗРК Patriot, аэропорт Борисполь, киевский радиозавод и крупный склад боеприпасов. На последнем объекте после попадания произошла детонация.