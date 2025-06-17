Росфинмониторинг предупредил россиян о мошенниках, действующих от его лица

Мошенники стали обманывать российских граждан, представляясь в телефонном разговоре сотрудниками Росфинмониторинга. Об этом во вторник, 17 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам представителей службы, в Сыктывкаре злоумышленники позвонили местной жительнице, назвались сотрудниками управляющей компании и попросили назвать код из СМС-сообщения якобы для того, чтобы та смогла встать в очередь на проверку электрооборудования. После с жертвой связался липовый представитель госуслуг и сообщил, что ее предыдущий собеседник на самом деле был киберпреступником. Дальше женщину переключили на лжесотрудницу Росфинмониторинга, позже втянув в аферу и дочь жертвы.
— В итоге, поверив обманщикам, потерпевшие перечислили на счета мошенников более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Будьте внимательны и не поддавайтесь уловкам мошенников! — передает официальный Telegram-канал ведомства.
Представители Министерства внутренних дел РФ также предупредили, что телефонные мошенники стали обманывать пенсионеров, используя схему с «перерасчетом трудового стажа».