Росфинмониторинг предупредил россиян о мошенниках, действующих от его лица

По словам представителей службы, в Сыктывкаре злоумышленники позвонили местной жительнице, назвались сотрудниками управляющей компании и попросили назвать код из СМС-сообщения якобы для того, чтобы та смогла встать в очередь на проверку электрооборудования. После с жертвой связался липовый представитель госуслуг и сообщил, что ее предыдущий собеседник на самом деле был киберпреступником. Дальше женщину переключили на лжесотрудницу Росфинмониторинга, позже втянув в аферу и дочь жертвы.