Плохое самочувствие водителя стало причиной ДТП в Минске

По предварительной информации, 17 июня около 17.00 54-летняя водитель автомобиля BMW, двигаясь по ул. Космонавтов, вблизи дома № 22 совершила наезд на припаркованный автомобиль Citroen. Предположительно, женщине стало плохо во время движения. «В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения», — отметили в ведомстве.