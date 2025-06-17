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Плохое самочувствие водителя стало причиной ДТП в Минске

По предварительной информации, 17 июня около 17.00 54-летняя водитель автомобиля BMW, двигаясь по ул. Космонавтов, вблизи дома № 22 совершила наезд на припаркованный автомобиль Citroen.

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске произошло дорожно-транспортное происшествие, к которому привело ухудшение самочувствия водителя, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 17 июня около 17.00 54-летняя водитель автомобиля BMW, двигаясь по ул. Космонавтов, вблизи дома № 22 совершила наезд на припаркованный автомобиль Citroen. Предположительно, женщине стало плохо во время движения. «В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения», — отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. В случае если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть. -0-