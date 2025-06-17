В Житомире боевик «Айдара» Федосюк застрелил экс-супругу и погиб

В Житомире на севере Украины в результате стрельбы, предварительно, погиб бывший боец «Айдара»* Александр Федосюк и его экс-супруга, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».
Пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая, на которую ссылается издание, сообщила, что, по данным ведомства, 63-летний житель Житомирского района подошел к автомобилю Peugeot, в котором находилась 36-летняя жительница Житомира, его бывшая супруга, и произвел несколько выстрелов в нее. Женщина погибла, мужчина также был найден мертвым. Силецкая не назвали личности участников инцидента.
Предварительно установлено, что погибший был юристом и боевиком добровольческого батальона «Айдар» Александром Федосюком, пишет со ссылкой на источники Telegram-канал «Украина. ру».
Отмечается, что официального подтверждения этой информации пока нет. На месте происшествия работает полиция.
Ранее сообщалось, что во Львове на западе Украины в торговом центре (ТЦ) «Форум» произошла стрельба.
* Организация признана террористической, запрещена в РФ.