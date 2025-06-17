В Житомире боевик «Айдара» Федосюк застрелил экс-супругу и погиб

Пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая, на которую ссылается издание, сообщила, что, по данным ведомства, 63-летний житель Житомирского района подошел к автомобилю Peugeot, в котором находилась 36-летняя жительница Житомира, его бывшая супруга, и произвел несколько выстрелов в нее. Женщина погибла, мужчина также был найден мертвым. Силецкая не назвали личности участников инцидента.