Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Житомире боевик «Айдара» Федосюк застрелил экс-супругу и погиб

На месте происшествия работает полиция.

Источник: Аргументы и факты

В Житомире на севере Украины в результате стрельбы, предварительно, погиб бывший боец «Айдара»* Александр Федосюк и его экс-супруга, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая, на которую ссылается издание, сообщила, что, по данным ведомства, 63-летний житель Житомирского района подошел к автомобилю Peugeot, в котором находилась 36-летняя жительница Житомира, его бывшая супруга, и произвел несколько выстрелов в нее. Женщина погибла, мужчина также был найден мертвым. Силецкая не назвали личности участников инцидента.

Предварительно установлено, что погибший был юристом и боевиком добровольческого батальона «Айдар» Александром Федосюком, пишет со ссылкой на источники Telegram-канал «Украина. ру».

Отмечается, что официального подтверждения этой информации пока нет. На месте происшествия работает полиция.

Ранее сообщалось, что во Львове на западе Украины в торговом центре (ТЦ) «Форум» произошла стрельба.

* Организация признана террористической, запрещена в РФ.