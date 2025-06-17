В Березе в результате ДТП пострадал мотоциклист

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13.20. По предварительной информации, 27-летний местный житель, управляя мотоциклом RegulMoto, двигался по ул. Карла Маркса. На перекрестке с ул. Маяковского, выезжая со второстепенной дороги, он не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем BMW под управлением 23-летнего жителя Березы, который двигался по главной дороге.