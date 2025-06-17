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В Березе в результате ДТП пострадал мотоциклист

На перекрестке с ул. Маяковского, выезжая со второстепенной дороги, он не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем BMW под управлением 23-летнего жителя Березы, который двигался по главной дороге.

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березе на перекрестке с ул. Маяковского столкнулись автомобиль и мотоцикл, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13.20. По предварительной информации, 27-летний местный житель, управляя мотоциклом RegulMoto, двигался по ул. Карла Маркса. На перекрестке с ул. Маяковского, выезжая со второстепенной дороги, он не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем BMW под управлением 23-летнего жителя Березы, который двигался по главной дороге.

«В результате ДТП мотоциклист доставлен в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья. Проводится проверка», — отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает: при движении на двухколесном транспортном средстве нужно постоянно оценивать дорожную ситуацию и выполнять все действия, необходимые для обеспечения дорожной безопасности. Водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения. -0-