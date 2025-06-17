Пашинян без уважения обратился к Карапетяну после обысков

Премьер-министр прокомментировал обыски у бизнесмена.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян публично назвал российского предпринимателя, главу группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна «мошенником». Такое заявление он сделал на своей странице в социальных сетях.
«Он говорит, мы вмешаемся по-своему. Теперь я вмешаюсь по-своему, мошенник. Или, вернее, по-твоему», — написал Пашинян на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), комментируя сообщения об обысках у бизнесмена.
Ранее в доме Карапетяна прошли обыски на фоне публичной критики, которую бизнесмен ранее высказывал в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
После появилась информация о том, что Карапетяна увезли силовики. Однако позднее бизнесмен заявил о том, что очевидцы происходящего не позволили его задержать. Подробнее об этой истории — в материале URA.RU.