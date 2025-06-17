Пашинян без уважения обратился к Карапетяну после обысков

«Он говорит, мы вмешаемся по-своему. Теперь я вмешаюсь по-своему, мошенник. Или, вернее, по-твоему», — написал Пашинян на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), комментируя сообщения об обысках у бизнесмена.