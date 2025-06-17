«Жрать будет нечего»: Лукашенко забил тревогу из-за падежа скота в Белоруссии

Лукашенко призвал к изменениям из-за ситуации с падежом скота в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал срочно решить проблему массовой гибели скота в стране, иначе возникнет угроза продовольственной безопасности. Об этом он заявил 17 июня на выездном семинаре-совещании по вопросам сельского хозяйства. Соответствующее видео распространил близкий к пресс-службе главы государства telegram-канал «Пул Первого».
«Если будет падеж скота как сейчас или вчера, будет это все продолжаться — вы мне будете сказки рассказывать, как будто не знаете, откуда я родом — и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего», — подчеркнул президент.
По словам Лукашенко, поводом для проведения мероприятия стала неисполнительность руководителей аграрного сектора. Он отметил, что ситуация в сельском хозяйстве страны остается нестабильной из-за низкой трудовой дисциплины. Президент подчеркнул, что в отрасли достаточно трудовых ресурсов, однако проблема заключается в их неорганизованности и отсутствии должного контроля. Он напомнил о своем опыте руководства в советское время, когда жесткая дисциплина приносила результаты. Глава государства отметил: если ослабить систему управления, сельское хозяйство окажется под угрозой дальнейшего упадка.
Ранее Лукашенко пообещал «поснимать головы» чиновникам во время рабочего визита в Гродненскую область. По его словам, за гибель скота должны ответить ответственные лица, передает RT.