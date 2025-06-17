Суд разрешил экс-президенту Аргентины Киршнер отбывать наказание дома

О смягчении наказания ходатайствовали адвокаты 72-летней Киршнер. Суд удовлетворил их прошение. Согласно решению судьи, Киршнер будет отбывать домашний арест в квартире в столичном районе Монсеррат, где она сейчас живет. В течение всего срока наказания ей запрещено выходить из дома. В течение ближайших 48 часов Киршнер должна представить список членов семьи, медперсонала, адвокатов и охранников, которые смогут входить в ее квартиру без необходимости согласования с судом.