Суд разрешил экс-президенту Аргентины Киршнер отбывать наказание дома

Суд разрешил экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер, осужденной на шесть лет тюрьмы по делу о коррупции, отбывать наказание под домашним арестом, передает телеканал TN, ссылаясь на решение суда.
«Кристина Киршнер будет отбывать срок дома, она уже считается заключенной», — говорится в сообщении.
О смягчении наказания ходатайствовали адвокаты 72-летней Киршнер. Суд удовлетворил их прошение. Согласно решению судьи, Киршнер будет отбывать домашний арест в квартире в столичном районе Монсеррат, где она сейчас живет. В течение всего срока наказания ей запрещено выходить из дома. В течение ближайших 48 часов Киршнер должна представить список членов семьи, медперсонала, адвокатов и охранников, которые смогут входить в ее квартиру без необходимости согласования с судом.
Напомним, в декабре 2022 года суд признал вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер виновной в коррупционном преступлении и приговорил к шести годам тюрьмы. При этом политик не раз заявляла, что невиновна, и называла суд над ней «расстрельной командой».