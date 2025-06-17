Неуязвимый ядерный объект Ирана в мегабункере: что известно о засекреченном заводе Фордо

Фордо считается одним из самых охраняемых объектов в стране.
Основными целями израильских ударов по территории Ирана были и остаются промышленные объекты, где обогащают уран. В Тель-Авиве полагают, что на таких заводах активно разрабатывают ядерное оружие. В результате первых атак были поражены два из трех подобных предприятий, в том числе — крупнейший комплекс, расположенный в городе Натанза. Вместе с тем, продолжает функционировать новейший завод в районе Фордо с аналогичным названием, находящийся в окрестностях города Кум, примерно в 160 км к югу от иранской столицы.
Его особенность в том, что производственные мощности находятся на глубине, они окружены толстыми стенами из высокопрочных металлов. Без поддержки США у израильтян нет шанса ликвидировать этот завод. Подробнее о Фордо — одном из самых засекреченных объектов мира — узнаете из публикации URA.RU.
Что известно о секретном ядерном объекте Ирана.
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Информации о Фордо в открытом доступе крайне мало, она почти вся засекречена. Известно, что завод работает с 2012 года. Производство оснащено 2840 центрифугами, которые могут производить оружейный уран. Цеха укрыты скальными породами на глубине — порядка 90 метров. Объект охраняют системы ПВО. Считается, что он — один из самых защищенных в Иране.
Накануне Фордо подвергся бомбежке израильских военных. При этом западные СМИ в один голос заявляют, что урон был нанесен лишь ограниченной наземной заводской инфраструктуре. Пробить укрепление ракеты не смогли.
Какой бомбой можно уничтожить Фордо.
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По сообщению израильского русскоязычного портала «Детали», уничтожение сверсекретного объекта без содействия Вашингтона практически невозможно. Это связано с тем, что только США располагают противобункерной авиабомбой GBU-43/B, известной как «мать всех бомб». Длина боеприпаса превышает восемь метров, а масса боевой части — примерно девять тонн. Снаряд может быть сброшен с тяжелого бомбардировщика или транспортного самолета, его предназначение — пробивать многослойные подземные сооружения.
Израиль неоднократно обращался к Соединенным Штатам с просьбой предоставить несколько таких боеприпасов, но каждый раз сталкивался с отказом со стороны всех американских администраций по политическим мотивам. В настоящее время Дональд Трамп рассматривает вопрос о возможном участии Пентагона в нанесении удара по Ирану. По версии журналистов, в случае положительного решения не исключается вероятность применения описанной выше супербомбы против Фордо.
Козырь США против Ирана.
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По данным The New York Post, «мать всех бомб» уже уступила место более мощному вооружению — противобункерной авиабомбе GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator), находящейся на вооружении ВВС США. Вес этого боеприпаса — порядка 13 тонн, он способен пробивать бетонные и каменные укрепления толщиной в несколько десятков метров. Не исключено, что американская сторона может сразу прибегнуть к использованию именно этого оружия.
Как заявил изданию Бретт МакГерк, занимавший пост координатора по вопросам Ближнего Востока при ряде президентов США: «Пока объект Фордо остается неприступным, Иран сохраняет возможность производить материалы, пригодные для создания ядерного оружия. Разрушение этого завода позволит раз и навсегда положить конец ядерным устремлениям Тегерана».