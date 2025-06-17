Неуязвимый ядерный объект Ирана в мегабункере: что известно о засекреченном заводе Фордо

Основными целями израильских ударов по территории Ирана были и остаются промышленные объекты, где обогащают уран. В Тель-Авиве полагают, что на таких заводах активно разрабатывают ядерное оружие. В результате первых атак были поражены два из трех подобных предприятий, в том числе — крупнейший комплекс, расположенный в городе Натанза. Вместе с тем, продолжает функционировать новейший завод в районе Фордо с аналогичным названием, находящийся в окрестностях города Кум, примерно в 160 км к югу от иранской столицы.