Иран ударил по авиабазам Израиля в ходе десятой волны атак ракетами

Эскалация между Ираном и Израилем началась после того, как в ночь на 13 июня израильские военные нанесли удары по иранским атомным объектам, командным пунктам и инфраструктуре, обвинив Тегеран в создании скрытой военно-ядерной программы. В ответ КСИР объявил о начале операции «Правдивое обещание 3», в рамках которой с 16 июня по раннее утро 17 июня наносились массированные удары по военным и промышленным объектам Израиля с использованием ракет и беспилотников.