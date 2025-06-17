Иран ударил по авиабазам Израиля в ходе десятой волны атак ракетами

Израильские авиабазы подверглись ударам иранских ВС.
Иран нанес ракетные удары по авиабазам Израиля. Операция стала частью десятой волны атак и была проведена в ночь на 17 июня, сообщает местная гостелерадиокомпания со ссылкой на официальное заявление Корпуса стражей исламской революции страны (КСИР).
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«В ходе десятой волны была проведена операция с использованием большого количества ракет по авиабазам армии сионистского режима, откуда вылетают их истребители в сторону нашей страны», — говорится в заявлении КСИР. Представители иранских вооруженных сил подчеркнули, что целью атаки стали именно те объекты, которые используются Израилем для нанесения ударов по территории Ирана.
В официальном сообщении отмечается, что удары пришлись по ключевым авиабазам, с которых, по данным Тегерана, осуществляются вылеты израильских военных самолетов. В КСИР заявили, что действия стали ответом на недавнюю операцию Израиля против иранских объектов. Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал серию авиаударов и диверсионных рейдов по территории Ирана, обвинив Исламскую Республику в развитии тайной военно-ядерной программы. Целями атак тогда стали атомные объекты, командование вооруженных сил Ирана, а также специалисты-ядерщики, авиабазы и системы ПВО.
Эскалация между Ираном и Израилем началась после того, как в ночь на 13 июня израильские военные нанесли удары по иранским атомным объектам, командным пунктам и инфраструктуре, обвинив Тегеран в создании скрытой военно-ядерной программы. В ответ КСИР объявил о начале операции «Правдивое обещание 3», в рамках которой с 16 июня по раннее утро 17 июня наносились массированные удары по военным и промышленным объектам Израиля с использованием ракет и беспилотников.