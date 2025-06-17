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Иран ударил по авиабазам Израиля в ходе десятой волны атак ракетами

Иран нанес ракетные удары по авиабазам Израиля. Операция стала частью десятой волны атак и была проведена в ночь на 17 июня, сообщает местная гостелерадиокомпания со ссылкой на официальное заявление Корпуса стражей исламской революции страны (КСИР).

Израильские авиабазы подверглись ударам иранских ВС.

Иран нанес ракетные удары по авиабазам Израиля. Операция стала частью десятой волны атак и была проведена в ночь на 17 июня, сообщает местная гостелерадиокомпания со ссылкой на официальное заявление Корпуса стражей исламской революции страны (КСИР).

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«В ходе десятой волны была проведена операция с использованием большого количества ракет по авиабазам армии сионистского режима, откуда вылетают их истребители в сторону нашей страны», — говорится в заявлении КСИР. Представители иранских вооруженных сил подчеркнули, что целью атаки стали именно те объекты, которые используются Израилем для нанесения ударов по территории Ирана.

В официальном сообщении отмечается, что удары пришлись по ключевым авиабазам, с которых, по данным Тегерана, осуществляются вылеты израильских военных самолетов. В КСИР заявили, что действия стали ответом на недавнюю операцию Израиля против иранских объектов. Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал серию авиаударов и диверсионных рейдов по территории Ирана, обвинив Исламскую Республику в развитии тайной военно-ядерной программы. Целями атак тогда стали атомные объекты, командование вооруженных сил Ирана, а также специалисты-ядерщики, авиабазы и системы ПВО.

Эскалация между Ираном и Израилем началась после того, как в ночь на 13 июня израильские военные нанесли удары по иранским атомным объектам, командным пунктам и инфраструктуре, обвинив Тегеран в создании скрытой военно-ядерной программы. В ответ КСИР объявил о начале операции «Правдивое обещание 3», в рамках которой с 16 июня по раннее утро 17 июня наносились массированные удары по военным и промышленным объектам Израиля с использованием ракет и беспилотников.