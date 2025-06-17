В Ростовской области пассажир погиб в ДТП с опрокидыванием

Трагическое ДТП произошло 17 июня на автодороге «Азов-Староминская». Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.
По предварительным данным, 51-летний водитель BMW при обгоне не справился с управлением, что привело к страшным последствиям. Автомобиль сначала совершил наезд на металлобарьерное ограждение, затем вылетел в левую обочину и перевернулся. Водитель с травмами был госпитализирован, а его пассажир, личность которого устанавливается, позже скончался в больнице.
На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства аварии.
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