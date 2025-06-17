В Ростовской области пассажир погиб в ДТП с опрокидыванием

По предварительным данным, 51-летний водитель BMW при обгоне не справился с управлением, что привело к страшным последствиям. Автомобиль сначала совершил наезд на металлобарьерное ограждение, затем вылетел в левую обочину и перевернулся. Водитель с травмами был госпитализирован, а его пассажир, личность которого устанавливается, позже скончался в больнице.