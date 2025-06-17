Европа навсегда перекрывает кран с газом из России: детали серьезного плана ЕС

После запрета на импорт газа из России Европа рискует столкнуться с ростом цен на энергоресурсы. Так Бельгия уже сейчас запросила у Еврокомиссии отчет с предполагаемыми экономическими издержками после запрета на поставки сжиженного газа из РФ, отмечает РБК. До начала конфликта на Украине доля газа из России составляла 45% на рынке Европы. Затем этот показатель уменьшился до 19% из-за санкций. При этом, поставки СПГ продолжались, в том числе, во Францию и Бельгию. Франция вынуждена искать альтернативные источники закупок сжиженного газа. До этого обе страны выступали против плана Еврокомиссии о полном запрете импорта СПГ из РФ. Также эксперты прогнозируют юридические иски компаний к ЕС за разрыв контрактов с «Газпромом». Кроме того, отказ от российского газа может привести к зависимости от СПГ из США, Катара, Канады и Африки. В таких условиях возможен рост цен на энергоноситель.