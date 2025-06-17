Европа навсегда перекрывает кран с газом из России: детали серьезного плана ЕС

ЕС отказывается от российского газа.
Еврокомиссия собирается ввести полный запрет на импорт российского газа, как по трубопроводам, так и сжиженного природного (СПГ). Запрет на поставки энергоносителя может действовать бессрочно. О том, когда Европа перекроет кран с газом из России и как еврочиновники планируют обойти вето союзников РФ — в материале URA.RU.
Как Европа планирует преодолеть протест союзников России.
Готовится план по вводу эмбарго на газ из РФФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В Еврокомиссии придумали способ, чтобы преодолеть вето Венгрии и Словакии, которые выступают за продолжение сотрудничества с Россией в вопросах импорта газа. Сейчас поставки газа в Европу осуществляются в рамках торгового законодательства. Согласно его правилам, введение полного запрета на поставки газа из РФ требует единогласной поддержки всех членов ЕС. Чтобы перекрыть газовый кран из России, еврочиновники хотят вывести контракты по газу из правового поля закона о торговле. Тогда единогласной поддержки всех государств Евросоюза не потребуется, и проблема с вето решится, отмечает Financial Times.
Еврокомиссия планирует полностью запретить поставки газа из РФ.
Российский газ занимал большую долю на рынке ЕвропыФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Полный запрет на импорт российского газа в ЕС хотят ввести в 2027, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции в Люксембурге. Он добавил, что эмбарго будет действовать, пока его кто-нибудь не отменит, передает РБК. Компаниям из Европы хотят запретить подписывать контракты на покупку российского газа с 2025 года. Действующие договоры на поставки энергоносителя заставят завершить с 2026 года, а долгосрочные — с 2028 года. При этом, Венгрия и Словакия смогут импортировать газ из РФ до 2027 года. Йоргенсен подчеркнул, что запрет будет бессрочным и сохранится даже после окончания конфликта на Украине.
Риски для ЕС из-за эмбарго на импорт российского газа.
В ЕС ищут альтернативу газу из РоссииФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
После запрета на импорт газа из России Европа рискует столкнуться с ростом цен на энергоресурсы. Так Бельгия уже сейчас запросила у Еврокомиссии отчет с предполагаемыми экономическими издержками после запрета на поставки сжиженного газа из РФ, отмечает РБК. До начала конфликта на Украине доля газа из России составляла 45% на рынке Европы. Затем этот показатель уменьшился до 19% из-за санкций. При этом, поставки СПГ продолжались, в том числе, во Францию и Бельгию. Франция вынуждена искать альтернативные источники закупок сжиженного газа. До этого обе страны выступали против плана Еврокомиссии о полном запрете импорта СПГ из РФ. Также эксперты прогнозируют юридические иски компаний к ЕС за разрыв контрактов с «Газпромом». Кроме того, отказ от российского газа может привести к зависимости от СПГ из США, Катара, Канады и Африки. В таких условиях возможен рост цен на энергоноситель.