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Палестинский футболист стал жертвой израильского обстрела

25-летний игрок Абдулла Мазен Хавила представлял клуб «Джебалия».

Источник: Аргументы и факты

Палестинский спортсмен Абдулла Мазен Хавила стал одной из жертв израильского обстрела, сообщает Палестинская футбольная ассоциация.

25-летний игрок представлял клуб «Джебалия», а ранее выступал за ряд команд из ОАЭ, включая «Аль-Айн», «Маджд», «Масфут» и «Байнуну».

Согласно информации министерства здравоохранения Газы, во вторник в Хан-Юнисе в результате израильской атаки погибли 40 палестинцев, находившихся в пункте выдачи гуманитарной помощи.

Прежде Военно-воздушные силы Израиля поразили 12 пусковых установок и складов ракет на территории Ирана.

Напомним, в начале июня, местные власти заявляли, что с 27 мая в подобных инцидентах погибли 163 человека, более 1,5 тысячи получили ранения.