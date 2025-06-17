Палестинский футболист стал жертвой израильского обстрела

Палестинский спортсмен Абдулла Мазен Хавила стал одной из жертв израильского обстрела, сообщает Палестинская футбольная ассоциация.
25-летний игрок представлял клуб «Джебалия», а ранее выступал за ряд команд из ОАЭ, включая «Аль-Айн», «Маджд», «Масфут» и «Байнуну».
Согласно информации министерства здравоохранения Газы, во вторник в Хан-Юнисе в результате израильской атаки погибли 40 палестинцев, находившихся в пункте выдачи гуманитарной помощи.
Прежде Военно-воздушные силы Израиля поразили 12 пусковых установок и складов ракет на территории Ирана.
Напомним, в начале июня, местные власти заявляли, что с 27 мая в подобных инцидентах погибли 163 человека, более 1,5 тысячи получили ранения.