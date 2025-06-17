NYT: Иран приготовился к удару по армии США в случае их вступления в конфликт

Ранее министр обороны Ирана Азиз Насирзаде уже заявлял, что в случае начала конфликта с США иранские военные готовы нанести удары по всем американским базам на Ближнем Востоке, подчеркнув, что такие объекты находятся в зоне досягаемости Тегерана. Он отмечал, что решение об ответных действиях будет принято незамедлительно при переходе ситуации к открытому противостоянию, несмотря на продолжающиеся попытки сторон нормализовать отношения.