NYT: Иран приготовился к удару по армии США в случае их вступления в конфликт

Американские базы станут целью для иранских ракет, если США вступят в конфликт, пишет газета.
Иран привел в боевую готовность ракеты и другую военную технику для возможных ударов по американским базам на Ближнем Востоке, если Соединенные Штаты вступят в войну Израиля против Ирана. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских и иранских чиновников.
По данным издания, подготовка вооружений в Иране началась на фоне усиливающегося давления со стороны Израиля на Белый дом с требованием вмешаться в конфликт с Тегераном. «Иран подготовил ракеты и другую военную технику для ударов по американским базам на Ближнем Востоке, если Соединенные Штаты присоединятся к войне Израиля против этой страны», — приводит NYT слова своих источников.
Американские военные, согласно информации NYT, перебросили в Европу около 30 самолетов-заправщиков. Эта техника может быть использована для поддержки истребителей, защищающих базы США, либо для увеличения радиуса действия бомбардировщиков, которые могут быть задействованы в ударах по ключевым иранским объектам, включая ядерный центр Фордо.
Чиновники в Вашингтоне высказывают опасения по поводу возможного расширения конфликта. В случае американского удара по Ирану, поддерживаемые Тегераном группировки в регионе — йеменские хуситы, а также ополченцы в Ираке и Сирии — могут начать атаки на американские объекты и корабли в Красном море. По оценке источников NYT, такие действия практически неизбежны при эскалации со стороны США.
Ранее министр обороны Ирана Азиз Насирзаде уже заявлял, что в случае начала конфликта с США иранские военные готовы нанести удары по всем американским базам на Ближнем Востоке, подчеркнув, что такие объекты находятся в зоне досягаемости Тегерана. Он отмечал, что решение об ответных действиях будет принято незамедлительно при переходе ситуации к открытому противостоянию, несмотря на продолжающиеся попытки сторон нормализовать отношения.