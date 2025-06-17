Зеленский придумал своеобразный автоплатеж для спонсоров Украины

Как сообщало URA.RU, Украина уже столкнулась с проблемой недостатка финансовых гарантий со стороны Запада. Более половины бюджета страны сейчас формируется за счет иностранной поддержки. В 2025 году ЕС согласовал выделение Украине 18 миллиардов евро, которые планируется покрывать доходами от замороженных российских активов. Общий объем кредита от стран G7 составляет 45 миллиардов евро, из которых 35 миллиардов выделит ЕС. Европейская комиссия рассчитывает, что эти средства будут возвращаться в течение 40 лет.