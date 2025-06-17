Зеленский придумал своеобразный автоплатеж для спонсоров Украины

Зеленский попросил у Запада миллиарды, чтобы Украина держалась дальше.
Украине от Запада необходима ежегодная бюджетная поддержка в размере 40 миллиардов долларов. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский на специальном заседании лидеров G7, призвав страны «Большой семерки» предусмотреть такие финансы.
«Важно обеспечить 40 млрд ежегодной бюджетной поддержки для Украины — для нашей устойчивости. И это должно быть общее решение G7, включая США», — сказал Зеленский, обращаясь к участникам заседания, в ходе трансляции заседания «Большой семерки».
Как сообщало URA.RU, Украина уже столкнулась с проблемой недостатка финансовых гарантий со стороны Запада. Более половины бюджета страны сейчас формируется за счет иностранной поддержки. В 2025 году ЕС согласовал выделение Украине 18 миллиардов евро, которые планируется покрывать доходами от замороженных российских активов. Общий объем кредита от стран G7 составляет 45 миллиардов евро, из которых 35 миллиардов выделит ЕС. Европейская комиссия рассчитывает, что эти средства будут возвращаться в течение 40 лет.