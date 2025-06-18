Трамп закончил посвященную Ирану встречу с командой по безопасности

Ранее Дональд Трамп распорядился срочно собрать Совет национальной безопасности после эскалации конфликта на Ближнем Востоке и смертельных инцидентов в регионе. Из-за этого президент досрочно покинул саммит G7 в Канаде и вернулся в Вашингтон для оперативного обсуждения ситуации с ключевыми советниками. По итогам заседания ожидается выработка новых мер реагирования США на происходящее.