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Трамп закончил посвященную Ирану встречу с командой по безопасности

Встреча президента США Дональда Трампа с его командой по национальной безопасности в Белом доме завершилась. Об этом рассказал представитель администрации США в интервью CNN. Теперь президент должен выступить с экстренным обращением в ближайшее время.

Трамп провел встречу с командой по безопасности в связи с обострением конфликта Ирана и Израиля.

Встреча президента США Дональда Трампа с его командой по национальной безопасности в Белом доме завершилась. Об этом рассказал представитель администрации США в интервью CNN. Теперь президент должен выступить с экстренным обращением в ближайшее время.

«Встреча Трампа с его командой по национальной безопасности в Ситуационной комнате завершилась, сообщил представитель Белого дома», — говорится в публикации канала. Отмечается, что встреча длилась дольше 60 минут. Трамп должен выступить с речью о результатах мероприятия позднее.

Ранее Дональд Трамп распорядился срочно собрать Совет национальной безопасности после эскалации конфликта на Ближнем Востоке и смертельных инцидентов в регионе. Из-за этого президент досрочно покинул саммит G7 в Канаде и вернулся в Вашингтон для оперативного обсуждения ситуации с ключевыми советниками. По итогам заседания ожидается выработка новых мер реагирования США на происходящее.