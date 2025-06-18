Хлебзавод с людьми внутри загорелся в Махачкале. Видео

Над местом возгорания поднялся огромный столб дыма.
Пожар вспыхнул на территории хлебозавода на улице Азизова, 25 в Махачкале. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огнем охвачено двухэтажное производственное здание площадью около 600 квадратных метров.
«Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлечены порядка 30 специалистов и восемь единиц техники», — отметили в telegram-канале ведомства.
Очевидцы в социальных сетях сообщают о том, что внутри здания могли остаться люди. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.