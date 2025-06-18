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Хлебзавод с людьми внутри загорелся в Махачкале. Видео

Пожар вспыхнул на территории хлебозавода на улице Азизова, 25 в Махачкале. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огнем охвачено двухэтажное производственное здание площадью около 600 квадратных метров.

Над местом возгорания поднялся огромный столб дыма.

Пожар вспыхнул на территории хлебозавода на улице Азизова, 25 в Махачкале. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огнем охвачено двухэтажное производственное здание площадью около 600 квадратных метров.

«Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлечены порядка 30 специалистов и восемь единиц техники», — отметили в telegram-канале ведомства.

Очевидцы в социальных сетях сообщают о том, что внутри здания могли остаться люди. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.