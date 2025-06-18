В Махачкале тушат производственное здание на 600 квадратах

Пожарные уже приступили к ликвидации возгорания. Отмечается, что хлебозавод состоит из двух этажей. Пожар распространился на территории в 600 квадратов. О пострадавших не сообщалось. Всего к устранению возгорания привлечено 30 специалистов и восемь единиц спецтехники.