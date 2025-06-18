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В Махачкале тушат производственное здание на 600 квадратах

Пожар на территории двухэтажного производственного здания произошел в Дагестане.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 17 июня в Дагестане произошел инцидент. В Махачкале загорелось производственное здание. Как уточняется, огонь охватил территорию хлебозавода. Об этом уведомили в пресс-службе МЧС России.

Пожарные уже приступили к ликвидации возгорания. Отмечается, что хлебозавод состоит из двух этажей. Пожар распространился на территории в 600 квадратов. О пострадавших не сообщалось. Всего к устранению возгорания привлечено 30 специалистов и восемь единиц спецтехники.

«В Махачкале горит двухэтажное производственное здание на 600 квадратах», — сказано в уведомлении МЧС.

Пожар также случился в центре Москвы. Специалисты тушили административное здание. На втором этаже постройки горела мебель и техника. Возгорание успешно ликвидировано.