В Махачкале тушат производственное здание на 600 квадратах

Вечером 17 июня в Дагестане произошел инцидент. В Махачкале загорелось производственное здание. Как уточняется, огонь охватил территорию хлебозавода. Об этом уведомили в пресс-службе МЧС России.
Пожарные уже приступили к ликвидации возгорания. Отмечается, что хлебозавод состоит из двух этажей. Пожар распространился на территории в 600 квадратов. О пострадавших не сообщалось. Всего к устранению возгорания привлечено 30 специалистов и восемь единиц спецтехники.
«В Махачкале горит двухэтажное производственное здание на 600 квадратах», — сказано в уведомлении МЧС.
Пожар также случился в центре Москвы. Специалисты тушили административное здание. На втором этаже постройки горела мебель и техника. Возгорание успешно ликвидировано.