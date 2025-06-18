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У жены Макаревича* отобрали пикап для нужд армии Израиля

У супруги музыканта Андрея Макаревича* забрали внедорожник для нужд ЦАХАЛ. Об этом жена певца рассказала в соцсети.

Машину забрали для военных нужд.

У супруги музыканта Андрея Макаревича* забрали внедорожник для нужд ЦАХАЛ. Об этом жена певца рассказала в соцсети.

«Израильские военные забрали пикап Mitsubishi L200 для нужд армии. Это было сделано по экстренной повестке», — передает РИА Новости со ссылкой на слова жены музыканта Эйнат Кляйн.

В сентябре 2022 года Минюст признал Макаревича иностранным агентом. Музыкант заявлял, что не считает себя таковым, но допустил, что не будет оспаривать решение. Затем он сбежал в Израиль.

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*Андрей Макаревич признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.