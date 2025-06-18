Госдеп счел российский удар по Киеву причиной смерти гражданина США

Госдеп счел удар ВС РФ по военным объектам Украины причиной смерти гражданина США.
Государственный департамент США подтвердил гибель американского гражданина в Киеве, которая наступила якобы в результате ракетного удара. Российские военные ночью 17 июня поразили объекты военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.
«Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Киеве… Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших», — заявила Брюс. Слова приводит Госдеп на официальном сайте. Она подчеркнула, что ведомство находится в контакте с семьей погибшего, а также продолжает следить за ситуацией.
По информации Министерства обороны России, в ночь на 17 июня российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киевской области. В ведомстве заявили, что целью атаки были предприятия, связанные с производством вооружений и военной техники.
Американские власти не раскрывают личность погибшего гражданина и обстоятельства его нахождения на территории Украины. Госдепартамент также не приводит дополнительных подробностей о числе пострадавших среди иностранных граждан.
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