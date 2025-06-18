Госдеп счел российский удар по Киеву причиной смерти гражданина США

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Киеве… Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших», — заявила Брюс. Слова приводит Госдеп на официальном сайте. Она подчеркнула, что ведомство находится в контакте с семьей погибшего, а также продолжает следить за ситуацией.