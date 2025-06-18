В Таиланде мужчина умер в туристическим автобусе из-за бактерий

Медики не нашли следов насилия и изначально предположили, что смерть могла быть связана с хроническими проблемами со здоровьем. Однако вскрытие выявило истинную причину: некротический фасциит — инфекцию, при которой бактерии через небольшие раны или укусы насекомых проникают в организм, выделяют токсины, разрушают ткани и нарушают кровоток. Без экстренного лечения развивается сепсис, приводящий к летальному исходу.