В Таиланде мужчина умер в туристическим автобусе из-за бактерий

Издание The Thaiger сообщает, что в Таиланде 38-летний мужчина скончался во время поездки в туристическом автобусе из-за инфекции, вызванной плотоядными бактериями.
Инцидент произошёл 16 июня: житель провинции Лампанг ехал из Накхонратчасимы в Чиангмай и не дожил до конца маршрута. Когда автобус прибыл в пункт назначения, пассажира обнаружили без признаков жизни; левая нога была покрыта кровоточащими тёмными пятнами.
Медики не нашли следов насилия и изначально предположили, что смерть могла быть связана с хроническими проблемами со здоровьем. Однако вскрытие выявило истинную причину: некротический фасциит — инфекцию, при которой бактерии через небольшие раны или укусы насекомых проникают в организм, выделяют токсины, разрушают ткани и нарушают кровоток. Без экстренного лечения развивается сепсис, приводящий к летальному исходу.
Симптомы, наблюдавшиеся у погибшего (высокая температура, озноб и шок), полностью соответствовали клинической картине некротического фасциита.
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