Макрон предрек беспрецедентные по силе санкции против России

«В том, что касается Украины, наша общая позиция такова, что нам нужно усилить санкции [в отношении РФ]. Это то, что европейцы подготовили с новыми беспрецедентными и гораздо более сильными санкциями, и то, что готовят американские сенаторы», — сказал Макрон.