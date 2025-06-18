Макрон предрек беспрецедентные по силе санкции против России

Макрон пригрозил РФ новыми жесткими санкциями.
Европейский союз подготовил новый пакет беспрецедентных санкций в отношении России. Такие меры поддержали и в США. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе трансляции, размещенной в аккаунте Елисейского дворца в социальной сети X.
«В том, что касается Украины, наша общая позиция такова, что нам нужно усилить санкции [в отношении РФ]. Это то, что европейцы подготовили с новыми беспрецедентными и гораздо более сильными санкциями, и то, что готовят американские сенаторы», — сказал Макрон.
Президент Франции уточнил, что американский лидер Дональд Трамп поддержал ужесточение санкционной политики против России, но выразил желание действовать совместно с другими странами Запада. По словам Макрона, если кто-то позволит Украине капитулировать, это приведет к потере авторитета на международной арене и поставит под угрозу безопасность в других странах.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС координировать введение новых санкций против России совместно с США, если Москва не пойдет на переговоры по Украине. Евросоюз готовит 18-й пакет ограничительных мер, основной акцент в котором планируется сделать на энергетическом секторе.