Карапетян вышел из дома и сел в полицейскую машину

«Я буду рядом с церковью, с нашим народом, как бы ни пытались меня очернить… Все будет хорошо. Народ свое слово скажет, они поймут, что ошибались», — заявил журналистам Карапетян перед тем, как сесть в машину.
Его сторонники, ранее собравшиеся в знак поддержки у его дома на фоне опасений, что бизнесмена задержат, сейчас направляются в одно из отделений полиции.
Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване. Некоторых людей доставили в отделение полиции. Сейчас там собралось около 200−300 человек.
Брат Карапетяна рассказал журналистам Sputnik, что несколько человек из собравшихся у дома были задержаны, речь идет о близких семьи. Он добавил, что задержанию подверглись более 45 человек.
Армянская апостольская церковь призвала власти Армении прекратить незаконные действия в отношении Карапетяна.
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания премьера о российском предпринимателе, сказав, что тот «раздухарился, как бессмертный».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать необходимое содействие.
Ситуация вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ)
Премьер-министр разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии «Гражданский договор». Премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем «решающую роль Республики Армения». Инициатива «Пять правозащитников», объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса, и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе. Он решил создать координационную группу для смещения Гарегина II, участников этой группы он собирается выбирать «глазами души».