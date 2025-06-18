«Лол»: Маск одним словом прокомментировал свой тест на наркотики

Обвинения в употреблении наркотиков со стороны Трампа появились после того, как Маск раскритиковал президентский законопроект о сокращении федеральных расходов и предложил объявить лидеру страны импичмент, выдвинув на его место вице-президента Джей Ди Вэнса. Конфликт между предпринимателем и главой государства обострился на фоне их публичных разногласий по ключевым политическим вопросам. По данным ряда зарубежных СМИ, Маск после этого прекратил всякое общение с инвесторами из Кремниевой долины, вложившими миллиарды долларов в его проекты.