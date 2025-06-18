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Туристы и получили травмы в 9D-кинотеатре в Китае

Mash сообщает, что во время визита в 9D-кинотеатр в Хэйхэ (Китай) группа артистов из Благовещенска получила травмы.

Mash сообщает, что во время визита в 9D-кинотеатр в Хэйхэ (Китай) группа артистов из Благовещенска получила травмы. Коллектив приехал в КНР с концертом, а в свободное время решил сходить на сеанс.

Зал рассчитан на 176 человек, но вышло, что примерно половина кресел была неисправна. Когда фильм уже шел, часть сидений обрушилась. Пострадали 17-летний баянист Руслан, его родители Анастасия и Игорь, 14-летний гитарист и их преподаватель.

Персонал заведения, не понимающий русский, сначала перепутал крики боли со смехом, поэтому помощь пришла не сразу. Больше всего досталось Игорю: у него перелом левой ноги со смещением. Из-за сильного отека операцию пока отложили, ограничившись бандажом. Остальным диагностировали ушибы.

Кинотеатр выплатил пострадавшим компенсацию, после чего семья Руслана вернулась домой, а остальные музыканты остались выступать.

В Таиланде же мужчина умер в туристическим автобусе из-за бактерий.