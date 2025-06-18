Столкнувшийся с прессингом в Армении бизнесмен из РФ сам сдался полиции

Бизнесмен решил сдаться правоохранителям.
Российский бизнесмен Самвел Карапетян добровольно направился в Службу национальной безопасности (СНБ) республики Армения. Предприниматель решил пойти на такой шаг, чтобы избежать дальнейшего конфликта, в котором могут пострадать люди. Соответствующие кадры распространили очевидцы в социальных сетях.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ доме миллиардера Самвела Карапетяна прошли обыски: кто он такой, кого задержали.
На кадрах видно, как автомобиль, в котором находятся Самвел Карапетян и его брат Карен, стоит в плотном окружении людей. Через некоторое время предприниматель выехал в СНБ Армении, чтобы избежать штурма, в котором могли пострадать люди.
Как сообщало URA.RU ранее, Карапетян после обысков заявил, что очевидцы происходящего не позволили его задержать. Люди, которые собрались во дворе, дали отпор, подчеркнул он.
Ранее в доме Самвела Карапетяна прошли обыски на фоне его публичной критики в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Позднее политик высказался в адрес бизнесмена, назвав его негодяем.