Telegraph: из Китая в Иран летали три загадочных самолета

Ранее в мае 2025 года из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем российские и международные авиаперевозчики уже были вынуждены корректировать маршруты рейсов, чтобы избежать закрытого воздушного пространства над регионом. На фоне этих событий фиксируется рост подозрений в отношении характера грузов, которые китайские самолеты доставляют в Иран, что вызывает дополнительное внимание к перемещениям авиации в зоне Ближнего Востока.