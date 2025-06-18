На Сахалине арестовали лидера экстремистской ячейки

«Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Южно-Сахалинска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.