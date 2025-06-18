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На Сахалине арестовали лидера экстремистской ячейки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн — РИА Новости. Житель Южно-Сахалинска задержан по обвинению в деятельности экстремистской организации и заключен под стражу, сообщает управление Следственного комитета России по Сахалинской области.

Источник: © РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Южно-Сахалинска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По версии следствия, мужчина являлся лидером ячейки запрещенного экстремистского движения с 2016 года. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ России.