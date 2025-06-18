СК задержал лидера ячейки экстремистского движения на Сахалине

На Сахалине правоохранители задержали руководителя ячейки экстремистской организации. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Сахалинской области.
В отношении 35-летнего жителя Южно-Сахалинска начато уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ, связанной с организацией деятельности экстремистской группы. Мужчина находится под стражей.
По данным следствия, с 2016 года задержанный возглавлял ячейку запрещенного в России экстремистского движения. Он продолжал вести противоправную деятельность, несмотря на решение Верховного суда РФ, которое признало организацию экстремистской и запретило ее работу на территории страны.
Уголовное дело открыли на основе материалов, предоставленных Управлением ФСБ России по Сахалинской области. Сейчас следователи выясняют все детали дела.
Ранее в Нижегородской области сотрудники ФСБ пресекли работу законспирированной ячейки международной террористической организации, запрещенной в России. Группа состояла из семи граждан одной из стран Центральной Азии, но руководил ею гражданин европейской страны.