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СК задержал лидера ячейки экстремистского движения на Сахалине

Правоохранители задержали мужчину, возглавляющего экстремистскую ячейку с 2016 года.

Источник: Комсомольская правда

На Сахалине правоохранители задержали руководителя ячейки экстремистской организации. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

В отношении 35-летнего жителя Южно-Сахалинска начато уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ, связанной с организацией деятельности экстремистской группы. Мужчина находится под стражей.

По данным следствия, с 2016 года задержанный возглавлял ячейку запрещенного в России экстремистского движения. Он продолжал вести противоправную деятельность, несмотря на решение Верховного суда РФ, которое признало организацию экстремистской и запретило ее работу на территории страны.

Уголовное дело открыли на основе материалов, предоставленных Управлением ФСБ России по Сахалинской области. Сейчас следователи выясняют все детали дела.

Ранее в Нижегородской области сотрудники ФСБ пресекли работу законспирированной ячейки международной террористической организации, запрещенной в России. Группа состояла из семи граждан одной из стран Центральной Азии, но руководил ею гражданин европейской страны.