СК задержал лидера ячейки экстремистского движения на Сахалине

По данным следствия, с 2016 года задержанный возглавлял ячейку запрещенного в России экстремистского движения. Он продолжал вести противоправную деятельность, несмотря на решение Верховного суда РФ, которое признало организацию экстремистской и запретило ее работу на территории страны.