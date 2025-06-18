Финалистку «Мисс Россия» атаковали вороны во Владивостоке: в чем причина

Во Владивостоке финалистка конкурса «Мисс Россия - 2023» Анастасия Антонова подверглась неожиданной атаке со стороны трех ворон. Инцидент случился во время прогулки на безлюдной лесной лестнице, сообщают очевидцы.
По словам Антоновой, птицы кружили над головой, «пытались клюнуть и даже схватить сумку». Испуганная неожиданной агрессией со стороны модель попыталась убежать, но вороны продолжили преследование. Ситуацию спасли прохожие, откликнувшиеся на крики несчастной.
«Было страшно, как в фильме ужасов», — призналась девушка.
Орнитологи объясняют подобное поведение сезонной агрессией у ворон. По словам Татьяны Гамовой, руководителя лаборатории орнитологии ДВО РАН, в июне птицы активно защищают потомство — птенцов, которые учатся летать. Человек может даже не знать, что подошел слишком близко к слетку, и быть атакованным его родителями. Аналогичные случаи зафиксированы и в других регионах Приморья и Сахалина.