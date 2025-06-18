Финалистку «Мисс Россия» атаковали вороны во Владивостоке: в чем причина

Орнитологи объясняют подобное поведение сезонной агрессией у ворон. По словам Татьяны Гамовой, руководителя лаборатории орнитологии ДВО РАН, в июне птицы активно защищают потомство — птенцов, которые учатся летать. Человек может даже не знать, что подошел слишком близко к слетку, и быть атакованным его родителями. Аналогичные случаи зафиксированы и в других регионах Приморья и Сахалина.