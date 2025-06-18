«Надругался над мертвым телом»: жителя Шымкента обвиняют в убийстве бывшей девушки

«20-летний парень был против разрыва отношений, поэтому не придумал ничего лучшего, как вывезти девушку за город, специально арендовав для этого автомобиль. Он пообещал научить ее водить машину. Однако между ними произошла ссора, в ходе которой он и нанес несколько ударов заранее приготовленным ножом. Убедившись, что девушка умерла, он полностью раздел её и надругался над уже мертвым телом. Затем позвонил своему другу и попросил привезти мешок. Вместе они упаковали труп и выбросили его за пределами города», — приводит слова обвинения телеканал.