Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин запросил доклад о ДТП с самокатчиком, который сбил ребёнка в Новосибирске

Инцидент произошёл возле остановки «Дом одежды».

Источник: НДН.ИНФО

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ДТП, в котором мужчина сбил ребёнка на электросамокате в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Накануне СМИ и местные паблики распространили информацию, что 16 июня возле остановки «Дом одежды» мужчина сбил мальчика на самокате. После неизвестный поспешил скрыться с места происшествия, даже не оказав ребёнку помощь, у которого оказалась травмирована голова.

Теперь следователями организована проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгаеву доложить о промежуточных результатах проверки, а также принятом по ее итогам решении.

Ранее мы писали, что новосибирец попросил Бастрыкина признать Артемия Лебедева врагом России.

Екатерина Павлюх.