Бастрыкин запросил доклад о ДТП с самокатчиком, который сбил ребёнка в Новосибирске

Накануне СМИ и местные паблики распространили информацию, что 16 июня возле остановки «Дом одежды» мужчина сбил мальчика на самокате. После неизвестный поспешил скрыться с места происшествия, даже не оказав ребёнку помощь, у которого оказалась травмирована голова.