Бастрыкин запросил доклад о ДТП с самокатчиком, который сбил ребёнка в Новосибирске

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ДТП, в котором мужчина сбил ребёнка на электросамокате в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Накануне СМИ и местные паблики распространили информацию, что 16 июня возле остановки «Дом одежды» мужчина сбил мальчика на самокате. После неизвестный поспешил скрыться с места происшествия, даже не оказав ребёнку помощь, у которого оказалась травмирована голова.
Теперь следователями организована проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгаеву доложить о промежуточных результатах проверки, а также принятом по ее итогам решении.
Ранее мы писали, что новосибирец попросил Бастрыкина признать Артемия Лебедева врагом России.
Екатерина Павлюх.