Росавиация: в аэропорту Жуковский введены временные ограничения

В аэропорту Жуковский в Москве введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В ведомстве пояснили, что аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Службы аэропорта делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Жуковский», — уточнили в Росавиации.
Накануне стало известно, что временные ограничения вводили в аэропорту Тамбова. 17 июня ночью воздушная гавань приостановила прием и выпуск гражданских самолетов. Ограничения начали действовать с 00:50 мск. Также временные ограничения вводили в аэропорту Калуги. Там их ввели с 00:25 по московскому времени.