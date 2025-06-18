Росавиация: в аэропорту Жуковский введены временные ограничения

В аэропорту Жуковский в Москве введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В ведомстве пояснили, что аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Службы аэропорта делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность.