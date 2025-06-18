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Росавиация: в аэропорту Жуковский введены временные ограничения

В московском аэропорту Жуковский временно не принимают и отправляют самолёты.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Жуковский в Москве введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В ведомстве пояснили, что аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Службы аэропорта делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Жуковский», — уточнили в Росавиации.

Накануне стало известно, что временные ограничения вводили в аэропорту Тамбова. 17 июня ночью воздушная гавань приостановила прием и выпуск гражданских самолетов. Ограничения начали действовать с 00:50 мск. Также временные ограничения вводили в аэропорту Калуги. Там их ввели с 00:25 по московскому времени.