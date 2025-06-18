В Бразилии потерпел крушение воздушный шар с 35 туристами

По сведениям газеты O Globo, пилота уже задержала полиция. Выяснилось, что лицензии на пассажирские полёты у него не было. Ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и выполнении несанкционированного рейса, поскольку власти заранее запретили полёты в этом районе из-за неблагоприятных погодных условий и сильного ветра.