Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бразилии потерпел крушение воздушный шар с 35 туристами

Daily Mail сообщает, что в Бразилии разбился воздушный шар с 35 туристами, поднявшийся в небо в честь местного Дня всех влюблённых.

Daily Mail сообщает, что в Бразилии разбился воздушный шар с 35 туристами, поднявшийся в небо в честь местного Дня всех влюблённых.

Аппарат стартовал из города Бойтува, однако вскоре начал стремительно снижаться и рухнул по неустановленной пока причине.

Трагедия унесла жизнь беременной женщины, летевшей вместе с мужем; ещё 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

По сведениям газеты O Globo, пилота уже задержала полиция. Выяснилось, что лицензии на пассажирские полёты у него не было. Ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и выполнении несанкционированного рейса, поскольку власти заранее запретили полёты в этом районе из-за неблагоприятных погодных условий и сильного ветра.

Ранее воздушный шар с людьми упал около трассы в Новосибирской области.