Телефон загорелся у пассажира авиарейса из Иркутска в Москву

На борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшего из Иркутска в Москву, загорелся телефон одного из пассажиров. Инцидент произошел 13 июня. В результате возгорания никто не пострадал, пишет ИА IrkutskMedia.
Пассажир бросил вспыхнувшее устройство на пол, из-за чего началось задымление салона. Остальные пассажиры стали поливать его водой, чтобы потушить. Бортпроводники поместили телефон в баке в туалете и перекрыли вентиляцию в салоне. В результате инцидента в салоне повреждено ковровое покрытие. Владелец телефона не получил травм, сообщает РИА Новости.
Ранее агентство сообщало, что во время полета из Иркутска в Тынду у самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» отказал правый генератор. Инцидент произошел ночью 13 мая.