Телефон загорелся у пассажира авиарейса из Иркутска в Москву

Пассажир бросил вспыхнувшее устройство на пол, из-за чего началось задымление салона. Остальные пассажиры стали поливать его водой, чтобы потушить. Бортпроводники поместили телефон в баке в туалете и перекрыли вентиляцию в салоне. В результате инцидента в салоне повреждено ковровое покрытие. Владелец телефона не получил травм, сообщает РИА Новости.