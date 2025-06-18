Гибель трёх пожарных, исчезнувших в лесу, признали несчастным случаем

Трагедия произошла 23 апреля в Тунгокоченском районе. Трое сотрудников «Читинской авиабазы», занятых в тушении лесного пожара, отошли от основной группы и пропали с радаров связи. Позже их обнаружили мёртвыми, с характерными ожогами от открытого огня.