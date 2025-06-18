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Гибель трёх пожарных, исчезнувших в лесу, признали несчастным случаем

Гибель трёх лесопожарных квалифицировали как несчастный случай на производстве.

Гибель трёх лесопожарных квалифицировали как несчастный случай на производстве.

Такое заключение озвучили в госинспекции труда Забайкальского края, передаёт chitaru75.

Трагедия произошла 23 апреля в Тунгокоченском районе. Трое сотрудников «Читинской авиабазы», занятых в тушении лесного пожара, отошли от основной группы и пропали с радаров связи. Позже их обнаружили мёртвыми, с характерными ожогами от открытого огня.

Расследование показало, что ключевой фактор — неудовлетворительная организация работ: руководство не обеспечило должный контроль за процессом тушения и трудовой дисциплиной. Дополнительно выявлены грубые нарушения правил охраны труда, включая недостаточную подготовку персонала.

Материалы переданы в ОСФР и правоохранительные органы; им предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее лесничий погиб от нападения дикого зверя на пожаре в Забайкалье.