Гибель трёх пожарных, исчезнувших в лесу, признали несчастным случаем

Гибель трёх лесопожарных квалифицировали как несчастный случай на производстве.
Такое заключение озвучили в госинспекции труда Забайкальского края, передаёт chitaru75.
Трагедия произошла 23 апреля в Тунгокоченском районе. Трое сотрудников «Читинской авиабазы», занятых в тушении лесного пожара, отошли от основной группы и пропали с радаров связи. Позже их обнаружили мёртвыми, с характерными ожогами от открытого огня.
Расследование показало, что ключевой фактор — неудовлетворительная организация работ: руководство не обеспечило должный контроль за процессом тушения и трудовой дисциплиной. Дополнительно выявлены грубые нарушения правил охраны труда, включая недостаточную подготовку персонала.
Материалы переданы в ОСФР и правоохранительные органы; им предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее лесничий погиб от нападения дикого зверя на пожаре в Забайкалье.