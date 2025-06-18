«Унижение для страны»: в Австрии прошлись по Зеленскому после его визита

Президент Украины в понедельник встретился с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом, в ходе которой обсуждались вопросы поддержки Украины. После встречи Ван дер Беллен подчеркнул, что Австрия не может предоставлять военную помощь Киеву, но будет продолжать поддерживать страну в медицинской и энергетической сферах, а также заинтересована в участии в восстановлении Украины.