Зеленскому были не рады в Австрии.
Председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель выразил свое недовольство по поводу недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вену. Он заявил, что это событие стало унижением для Австрии и подорвало ее нейтральный статус.
«Визит Зеленского и его прием на столь высоком уровне — настоящее унижение для Австрии и дискредитация ее нейтрального статуса», — заявил политик. Его цитату приводит РИА Новости.
Поппель критически оценил прием Зеленского на высоком уровне и считает, что подобные визиты подрывают нейтральный статус Австрии, тем самым втягивая ее в геополитические конфликты с Россией. Он также выразил мнение, что Запад использует Украину как инструмент против России.
Президент Украины в понедельник встретился с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом, в ходе которой обсуждались вопросы поддержки Украины. После встречи Ван дер Беллен подчеркнул, что Австрия не может предоставлять военную помощь Киеву, но будет продолжать поддерживать страну в медицинской и энергетической сферах, а также заинтересована в участии в восстановлении Украины.
Ранее визит Владимира Зеленского в Вену вызвал критику со стороны Австрийской партии свободы, которая потребовала от федерального канцлера объяснений относительно влияния встречи на нейтралитет и безопасность страны. В партии подчеркнули, что визит украинского лидера проходит на фоне обострения отношений между НАТО и Россией, а также роста требований Киева по военной поддержке, что вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения традиционной политики нейтралитета Австрии.