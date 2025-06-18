«Я вышла погулять с собакой, а тут такое»: в Находке нашли труп женщины

18 июня в Находке посреди дня на улице Спортивная был обнаружен труп женщины. На тело наткнулась жительница города во время прогулки с собакой. Она же и выложила фото и видео с погибшей, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на telegram-канал «Анонимный канал Шариповой».