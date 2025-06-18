Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я вышла погулять с собакой, а тут такое»: в Находке нашли труп женщины

В жилом районе Находки нашли труп женщины.

Источник: Соцсети

18 июня в Находке посреди дня на улице Спортивная был обнаружен труп женщины. На тело наткнулась жительница города во время прогулки с собакой. Она же и выложила фото и видео с погибшей, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на telegram-канал «Анонимный канал Шариповой».

«Это ужас. Я вышла погулять с собакой, а тут такое. Кто-то выкинул или что. У меня руки дрожат», — комментирует автор видео.

Причина смерти неизвестна. Следственный комитет и полиция официальных комментариев по данному поводу еще не дали.

Хотим напомнить, что в Приморье нашли тело известного предпринимателя, который владел транспортной компанией.