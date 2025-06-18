ABC: США допустили вторжение в Иран после жесткого ультиматума

Также стало известно, что президент Трамп может отменить свое участие в предстоящем саммите НАТО в Нидерланды, что является еще одним признаком возможного обострения ситуации. «Это то, что развивается — как это обычно и бывает — очень быстро. Поэтому я бы сказала, что возможно все», — заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, ее слова приводит ABС News.