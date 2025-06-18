ABC: США допустили вторжение в Иран после жесткого ультиматума

Появились признаки того, что США постепенно готовится к военным действиям.
Ближайшие 24−48 часов окажутся критическими для определения дальнейших действий США в отношении Ирана, сказали советники Ситуационной палаты Белого дома. По их словам, возможно, будет выбран дипломатический путь разрешения конфликта, однако не исключается и применение военной силы. Об этом сообщает ABC News.
«Официальные лица США дали понять, что следующие 24−48 часов будут иметь решающее значение для определения возможности дипломатического решения проблемы Ирана или же президент может прибегнуть к военным действиям», — стало известно во время встречи президента Дональда Трампа со своими главными советниками в Ситуационной комнате Белого дома во вторник. Об этом пишет ABC News.
Также стало известно, что президент Трамп может отменить свое участие в предстоящем саммите НАТО в Нидерланды, что является еще одним признаком возможного обострения ситуации. «Это то, что развивается — как это обычно и бывает — очень быстро. Поэтому я бы сказала, что возможно все», — заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, ее слова приводит ABС News.
США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, направляя дополнительные воздушные силы и второй авианосец с ударной группой. По словам официальных лиц, эти меры носят исключительно оборонительный характер, пишет издание.
Ранее стало известно, что США требуют от Ирана безоговорочной капитуляции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. При этом он заявил, что у Вашингтона пока нет планов устранять верховного лидера Ирана Али Хаменеи.