Силовики выявили в Ташкенте несколько подпольных сетей по распространению опасных лекарств

Согласно заключению Центра безопасности фармацевтической продукции, найденные препараты не были зарегистрированы в государственном реестре, не имели сертификатов соответствия и хранились с грубейшими нарушениями санитарных норм. Использование таких лекарств в медицинской практике категорически запрещено, как и их транспортировка и реализация.