Силовики выявили в Ташкенте несколько подпольных сетей по распространению опасных лекарств

Одно из подпольных хранилищ обнаружили в подвале дома в Алмазарском районе. Там находилось 3 615 упаковок лекарственных средств 72 наименований, в том числе такие препараты, как «Тренакса», «Сумамигрен» и «Фемилекс». Общая стоимость этой партии превысила 1 миллиард сумов.
В ходе доследственной проверки выяснилось, что за незаконной торговлей стояли отец и сын. Они скупали препараты, нелегально ввезённые в Узбекистан из-за рубежа, преимущественно в регионах Ферганской долины, после чего перепродавали их столичным клиентам.
Согласно заключению Центра безопасности фармацевтической продукции, найденные препараты не были зарегистрированы в государственном реестре, не имели сертификатов соответствия и хранились с грубейшими нарушениями санитарных норм. Использование таких лекарств в медицинской практике категорически запрещено, как и их транспортировка и реализация.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 186−3 Уголовного кодекса Узбекистана (часть 3, пункт «а») — сбыт или хранение фальсифицированных, недоброкачественных лекарственных средств. Ведётся следствие.
Кроме того, в одной из аптек столицы в рамках спецоперации было выявлено ещё одно крупное хранилище подозрительных препаратов: 57 407 единиц 456 наименований, 835 поддельных упаковок и устройство для кустарного производства медикаментов.
По результатам экспертизы, общий объем партии оценивается в 3,5 миллиарда сумов. Также установлено, что 160 видов этих лекарств не зарегистрированы, 274 не имеют сертификатов, 50 просрочены, а 7 являются подделками.
Возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении ответственных лиц аптеки и других причастных. Следственные действия продолжаются.