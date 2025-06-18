Жительницу Астаны приговорили к 7 годам тюрьмы за хранение наркотиков

Как сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам, женщина действовала не одна — вместе с другим человеком, с которым общалась через социальные сети, передает ИА El.kz.
У неё обнаружили почти 8 граммов опасного вещества α-PVP, которое она хранила для дальнейшего сбыта. Кроме того, дома у неё нашли ещё немного наркотика — 0,27 грамма — но уже без цели продажи.
Свою вину женщина признала полностью. Суд учёл это как смягчающее обстоятельство. Также она раскаялась в содеянном. Отягчающих факторов, наоборот, выявлено не было.
Следствие собрало доказательства: показания свидетелей, переписку в телефоне, видеозапись личного обыска и заключения экспертов. На основе всех материалов суд признал женщину виновной сразу по двум статьям Уголовного кодекса: за хранение наркотиков с целью сбыта в особо крупном размере и за хранение в крупном размере без цели продажи.
Гособвинитель просил назначить 8 лет лишения свободы. Адвокат, напротив, просил суд быть снисходительным. В итоге суд остановился на минимальном сроке — 7 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.