Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Daily Mail: в Бразилии разбился воздушный шар с 35 туристами

Пилота упавшего аппарата обвинили в несанкционированном полёте и непреднамеренном убийстве.

Источник: Аргументы и факты

Беременная женщина погибла в результате крушения воздушного шара в Бразилии, на котором летели 35 туристов, сообщила газета Daily Mail.

Уточняется, что полёт был приурочен ко Дню влюбленных, который празднуется в стране в июне. Погибшая отправилась в полёт вместе с супругом.

Воздушный шар вылетел из Бойтувы (штат Сан-Паулу) и по неизвестной причине он начал терять высоту. Кроме того, пострадали ещё 11 человек.

Полиция арестовала пилота летательного аппарата, который, как выяснилось, не имел права брать на борт пассажиров. Мужчину обвинили в несанкционированном полёте и непреднамеренном убийстве.

Также отмечается, что власти ранее запретили летать в указанном регионе из-за непогоды и сильных ветров.

Напомним, в начале апреля в ОАЭ во время полета над пустынями Дубая разбился воздушный шар. В результате инцидента погибли по меньшей мере два человека. Всего в шаре находилось 12 туристов, включая двух гражданок РФ.