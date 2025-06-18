Daily Mail: в Бразилии разбился воздушный шар с 35 туристами

Беременная женщина погибла в результате крушения воздушного шара в Бразилии, на котором летели 35 туристов, сообщила газета Daily Mail.
Уточняется, что полёт был приурочен ко Дню влюбленных, который празднуется в стране в июне. Погибшая отправилась в полёт вместе с супругом.
Воздушный шар вылетел из Бойтувы (штат Сан-Паулу) и по неизвестной причине он начал терять высоту. Кроме того, пострадали ещё 11 человек.
Полиция арестовала пилота летательного аппарата, который, как выяснилось, не имел права брать на борт пассажиров. Мужчину обвинили в несанкционированном полёте и непреднамеренном убийстве.
Также отмечается, что власти ранее запретили летать в указанном регионе из-за непогоды и сильных ветров.
Напомним, в начале апреля в ОАЭ во время полета над пустынями Дубая разбился воздушный шар. В результате инцидента погибли по меньшей мере два человека. Всего в шаре находилось 12 туристов, включая двух гражданок РФ.